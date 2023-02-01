مبادرة لافتة من الفنان ملحم زين لتجنب حوادث السير -فيديو

الوكيل الإخباري- اقدم الفنان اللبناني ملحم زين على مبادرة لافتة على الطرقات اللبنانية وذلك منعا لحوادث السير.
ونشر احدى الحسابات عبر موقع تويتر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية، وعلّق بالقول:"تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم " .
تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من القنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم…..كل الاحترام والتقدير من اليازا لهكذا مبادرات pic.twitter.com/EtGgOFAqtT— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 1, 2023
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