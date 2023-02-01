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الأربعاء، 01-02-2023 04:48 م

مبادرة لافتة من الفنان ملحم زين لتجنب حوادث السير -فيديو

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الوكيل الإخباري- اقدم الفنان اللبناني ملحم زين على مبادرة لافتة على الطرقات اللبنانية وذلك منعا لحوادث السير.

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ونشر احدى الحسابات عبر موقع تويتر مقطع فيديو لإحدى الطرق التي تم إضاءته بعواكس ضوئية، وعلّق بالقول:"تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي بتمويل من الفنان ملحم زين من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي ١٢٠ كلم " .

 

 

 

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