الأربعاء 24-07-2024
الوكيل الاخباري
 

تقديم خدمة الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل بن حسنة غداً

نشر الجداول النهائية للناخبين - رابط

الامن العام : ضبط (28) سائق لهذا السبب

مروحية إسرائيلية تهبط لإجلاء مصابين شرقي خان يونس

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاربعاء

التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

توضيح حكومي بشأن مبيعات البنزين والسولار

تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

بايدن يوجه خطابا للأمة يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الرئاسي

صحة غزة: 55 شهيدا و110 مصابا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24-07-2024 01:31 م

مبلغ "خيالي" لسيلين ديون مقابل أداء أغنية واحدة في افتتاح أولمبياد باريس

20247241246379IV


الوكيل الإخباري- أكدت تقارير صحفية من موقع "TMZ" أن المغنية الكندية سيلين ديون ستحصل على مليوني دولار مقابل أدائها أغنية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" يوم الجمعة 26 يوليو (تموز) المقبل.

اضافة اعلان


وشوهدت سيلين ديون وهي تدخل إلى فندق "Royal Monceau" في باريس في الأول من أمس، استعدادًا للأولمبياد. كان آخر ظهور لسيلين ديون في فبراير (شباط) الماضي، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66، حيث سلمت جائزة أفضل ألبوم موسيقي للعام إلى النجمة تايلور سويفت.


ويعتبر العرض الذي ستقدمه ديون في أولمبياد باريس 2024 بمثابة عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 3 أعوام، وذلك بعد تشخيصها بـ "متلازمة التيبس".


وتعد "متلازمة التيبس" اضطرابًا عصبيًا نادرًا يصيب عضلات الجذع مع انقباضات تؤدي إلى تشوهات وضعية، وتسبب لها إعاقة في الحركة، ويحدث لشخص واحد من كل مليون شخص، ويواجهها الأشخاص الذين يمرون بمنتصف العمر.

24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-020524-mai-kassab-series-alatawla-reason_700x400

مي كساب تحيي ذكرى رحيل والدها الأولى بكلمات مؤثرة

111

مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة

WhatsApp Image 2024-07-23 at 5.51.27 PM (1)

افتتاح نوعي لفعاليات البرنامج الثقافي في "مهرجان جرش"

WhatsApp Image 2024-07-23 at 5.51.27 PM

نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية

2024723141239039G

راشد الماجد يطلق ألبومه الجديد "استحالة"

2024722192058332I7

حكمت المحكمة.. مُسلسل جديد من بطولة رياض الخولي

أخبار متعلقة
111

مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة

2024720223631947JA

حكم قضائي ضد تامر حسني بسبب أغنية "راجعلي ليه"

202474151043983OQ

لأول مرة.. أصالة تعيد تسجيل أغنية بعد طرحها

2024626154217975MD

سيلين ديون تعاني من الآلام في ظهور مأساوي

202462522567165JS

"يا ليالي".. أول أغنية للطيفة بالذكاء الاصطناعي

202462422431676Q6

بعد هجوم الورثة.. عمرو مصطفى يُلغي مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي