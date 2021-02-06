متعب السقار على سرير الشفاء معاتباً المسؤولين : متعب تعِب

الوكيل الاخباري - وجه الفنان الاردني متعب السقار رسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك وجاء فيها :

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له يا بلد ماني من ولدك ولد ...

له يا بلد نذرت لعيونك شهد له يا بلد....

متعب تعب وما ضل من حوله احد....

له يا بلد وش قصرت ...

ما اتاخرت غنيتلك احلا الشعر وقدمتلك كل العمر...

له يا بلد ما اني من ولدك ولد ...

هجينتلك كحل العيون موال وتميل الغصون وما كنت في حبك عدد ...

له يا بلد الحين ينهشني المرض ...

وبكره ولو وقف النبض حتى وانا تحت الارض لبقى على نفس الوعد وابقى احبك يا بلد متعب تعب وعندي على عيونك عتب له يا بلد ماني من ولدك ولد"..



