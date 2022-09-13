متعهد الحفلات اياد النقيب يقاضي الفنانة اللبنانية ميريام فارس

الوكيل الاخباري - سجل متعهد الحفلات الأردني اياد النقيب ووكيلة مكتب المحامي محمد سالم النسور، شكوى إحتيال بحق الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لدى مدعي عام عمان، وذلك بسبب عدم قيام الأخيرة بالالتزام باحياء حفل فني كان مقرراً الجمعة الماضية، حيث حضرت إلى مكان الحفل ولم تصعد إلى المسرح.



ومن المقرر إجراء المحاكمة في القضية فور اكتمال البيانات، وبحسب مذكرة التعاون الدولي، ستخاطب النيابة العامة في الاردن نظيرتها اللبنانية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة للأخيرة لإبلاغ الفنانة ميريام فارس بموضوع الشكوى المسجلة لدى القضاء الأردني بحقها، واتخاذ اللازم وفقا للقانون الأردني.



ويدعي النقيب بأنه التزم بكافة الامور المتفق عليها بينهما، وتم تسليمها كافة الأجر المتفق عليه كاملاً والمصاريف الاخرى، إلا انها غادرت الفندق ولم تلتزم بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين.

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