مجهولون يعتدون على الفنان ياسر فرج داخل سيارته

الوكيل الاخباري - تعرض الفنان المصري ياسر فرج للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين بعد أن صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادي على الطريق الدائري.

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وكان ياسر فرج يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هارباً مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان.



وقرر فرج أن يلاحق السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضراً ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المراهق قائد السيارة واثنين من أصدقائه.



من جانبه علق فرج على الحادثة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجية والحوادث، الحمد لله إنها جت على أد كده".



ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تعرض لها ياسر فرج لمثل هذه الحوادث فمنذ أربع سنوات تعرض لحادث سرقة حيث هاجمه مجموعة من اللصوص في منطقة المقطم، واستولوا بالإكراه على سيارته وهواتفه المحمولة.



ويشارك فرج في مسلسل "ورا كل باب" بطولة صابرين وأحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش.

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