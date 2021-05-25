محاكمة عاجلة للاعلامية ريهام سعيد لهذا السبب !

كشف المغني الشعبي حسن شاكوش عن مقاضاته للإعلامية ريهام سعيد، وتحديد موعد جلسة المحاكمة العاجلة في اتهامه لها بالسب والقذف والتنمر.

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أوضح شاكوش في بيان نشره عبر Instagram، أنه تم تحديد يوم 28 يونيو المقبل كموعد لجلسة المحاكمة العاجلة لريهام سعيد أمام محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة والتعويض المناسب الذي تراه المحكمة.



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علق حسن شاكوش على البيان وكتب: "بسم الله توكلنا علي الله،مفيش حد فوق القانون"

يذكر أن ريهام سعيد أعلنت قبل أيام عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وأكدت على تحديد يوم 29 يونيو 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة.



أزمة حسن شاكوش وريهام سعيد

تعود الأزمة عندما ظهرت ريهام سعيد في برنامج "شيخ الحارة" وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها عن المطرب حسن شاكوش وقالت إنها تعتبر شاكوش عدو لها لأنها طلبته للغناء في حفل أقامته لأبنائها في الساحل الشمالي ولكنه طلب مبلغ مالي كبير بالإضافة لرفضه للدخول ماشيًا على قدميه.



ليرد عليها حسن شاكوش في فيديو عبر حسابه على Facebook قال فيه إنه أخبرها بأنه لا يستطيع الغناء بسبب قرار النقابة وبعد إلحاح منها وافق على الذهاب للحفل لألتقاط الصور ولكنه فوجئ بدعاية على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة لوجود عدد كبير من المدعويين، وأضاف في الفيديو أنه طلب منها 30 ألف جنيه ولكنها رفضت فوافق على 10 آلاف فقط لفرقته الغنائية.



اختتم شاكوش حديثه قائلًا أنه رأي في الحفل أشياء لا يستطيع ذكرها وأنه لم يتقاضى منها أي مبلغ مالي.