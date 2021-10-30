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وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 12:41 م

محاولة انتحار جومانا مراد تكشف لاول مرة

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية جومانا مراد تأثير وفاة صديقتها بحادث أمني على حياتها النفسية، إذ قالت أنها عاطفية جداً.

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وبحديث تلفزيوني مع برنامج و"واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية، فاجأت جومانا بتصريح أنها فكرت في الإنتحار، قائلة: "أنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعاتبتي بشدة بعد ذلك".

 

كما تكلمت عن تجربتها مع الأمومة، فأعلنت جومانا مراد عن إنجابها في الشهر السابع وقالت: "أحب اللعب مع أطفالي وأقبلهم وأغمرهم، وأحرص على الاهتمام بهم، وجدتي أحسنت تربيتي، وأتمنى أن أفعل نفس الشيء مع أولادي".

 

المصدر - الفن 

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