محاولة انتحار جومانا مراد تكشف لاول مرة

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية جومانا مراد تأثير وفاة صديقتها بحادث أمني على حياتها النفسية، إذ قالت أنها عاطفية جداً.

اضافة اعلان

وبحديث تلفزيوني مع برنامج و"واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية، فاجأت جومانا بتصريح أنها فكرت في الإنتحار، قائلة: "أنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعاتبتي بشدة بعد ذلك".

كما تكلمت عن تجربتها مع الأمومة، فأعلنت جومانا مراد عن إنجابها في الشهر السابع وقالت: "أحب اللعب مع أطفالي وأقبلهم وأغمرهم، وأحرص على الاهتمام بهم، وجدتي أحسنت تربيتي، وأتمنى أن أفعل نفس الشيء مع أولادي".



المصدر - الفن