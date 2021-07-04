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الأحد، 04-07-2021 04:29 م

محكمة ترفض طلب بريتني سبيرز استعادة الوصاية من والدها

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الوكيل الإخباري - طلبت شركة مالية الانسحاب من الوصاية المشتركة على أموال النجمة الأميركية بريتني سبيرز،بالتشارك مع والدها جيمي سبيرز، معترضة على ما أدلت به بريتني أمام المحكمة الأسبوع الماضي، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني،

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وسبق أن توجهت بريتنى سبيرز، بطلب عبر محاميها، لإنهاء الوصاية القانونية عليها، ثم أدلت الأسبوع الماضي بشهادات لاذعة ضد الترتيب القضائي بأكمله، ووصفت سبيرز، الوصاية بأنها "مسيئة لها"، وطلبت استعادة وتيرة حياتها الطبيعية.


واستندت الشركة إلى شهادة المغنية أمام المحكمة، يوم 23 يونيو الماضي، كسبب في رغبتها التخلّي عن الوصاية، قائلة إنها "اعتمدت على توكيلات تفيد بأن الوصاية طوعية، وأن جميع الأطراف، بمن فيهم بريتني سبيرز، موافقون عليها".

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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