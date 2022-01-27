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الخميس، 27-01-2022 12:45 م

محكمة مصرية تصدر حكما بحق ريم البارودي

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، بتغريم الممثلة المصرية ريم البارودي بمبلغ 20 ألف جنيه (1270 دولار)، وذلك كتعويض مدني مؤقت.

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والدعوى كانت قد تقدمت بها الإعلامية ريهام سعيد، والتي تتهمها فيها بـ“السب والقذف“ أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مناوشات بين ريم البارودي وريهام سعيد.

 

وكانت ريهام سعيد، قد قالت إنها ستتنازل عن بلاغها ضد البارودي، وذلك خلال ظهورها في الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي عرض في رمضان الماضي، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وبوساطة من الأخيرة.

 

 

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