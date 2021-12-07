محمد إمام يتعرض للسرقة والابتزاز

الوكيل الإخباري - حرّر الفنان المصري محمد عادل إمام محضراً في قسم شرطة الشيخ زايد، ضد القائم على إدارة صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



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وكشف المحضر الذي حرره إمام أن الخلاف بينه وبين القائم على إدارة صفحته، سببه أن الأخير رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بعد طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهرياً. ما دفع محامي محمد عادل إمام لتحرير محضر ضد مدير الصفحة.

المصدر - لها

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