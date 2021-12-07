الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل

الأسرة النيابية: مناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

ضبط أكثر من 1400 اعتداء على خطوط المياه في محافظات الشمال

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

الجمارك: ضبط كميات كبيرة من المعسل ولوازم سجائر إلكترونية

الخرابشة يحمل ملفات الكهرباء والنفط لفلسطين والقدس من المناطق المستهدفة

ميثاق وطني أردني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الخدمات الطبية الملكية: فحص PCR شرط لإتمام إجراء العمليات الجراحية

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

الثلاثاء، 07-12-2021 01:00 م

محمد إمام يتعرض للسرقة والابتزاز

61ae322542360421ff7b8ba2


الوكيل الإخباري - حرّر الفنان المصري محمد عادل إمام محضراً في قسم شرطة الشيخ زايد، ضد القائم على إدارة صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اضافة اعلان

 

وكشف المحضر الذي حرره إمام أن الخلاف بينه وبين القائم على إدارة صفحته، سببه أن الأخير رفض إعطاءه رمز الدخول "باسوورد" الخاص بالصفحة بعد طلبه الحصول على نصف أرباحها، البالغة نحو 40 ألف دولار شهرياً. ما دفع محامي محمد عادل إمام لتحرير محضر ضد مدير الصفحة.

 

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9196741_1638861332

تفاصيل إصابة نجل المطرب أبو بارتجاج في المخ

640x480

شاهد...ليلى علوي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء

هكذا-دعم-مهرجان-القاهرة-السينمائي-رشوان-توفيق

مهرجان القاهرة يدعم رشوان توفيق بطريقة مميزة - فيديو

بلقيس-فتحي

بلقيس فتحي تدعم شيرين بطريقتها - فيديو

8366367_1541448112-1

أحمد بدير معلقا على شائعة وفاته المتكررة

3c781c28-a2c8-4505-a3ac-2ff35413d4a1

ديانا هشام تتعرض للسرقة في أحد المولات

أخبار متعلقة
3720154

أحمد حلمي يهنئ شقيقته بعيد ميلادها - صورة