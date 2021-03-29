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الإثنين، 29-03-2021 12:14 م

محمد إمام يشوّق جمهوره بصورة جديدة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - يدخل الفنان المصري محمد إمام المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "النمر" والذي تخرجه المخرجة شيرين عادل. ويواصل إمام هذه الفترة تصوير مشاهده في المسلسل من أجل الانتهاء من المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.

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وعبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، نشر محمد إمام صورة له وعلق عليها: "أنا فعلاً مش بنام علشان أقدر أقدم لكم حاجة تليق بيكم .. إن شاء الله المسلسل يعجبكم جدًّا".


من ناحية أخرى، كشف الفنان محمد عادل إمام عن قنوات عرض مسلسل "النمر"، حيث يعرض على قنوات "الحياة.. الحياة مسلسلات.. أبوظبي.. أبوظبي دراما.. ومنصة شاهد.. وwatch-it".

 

وكان محمد إمام قد نشر عدة مقاطع فيديو كشف من خلالها عن عدم استطاعته التصوير في الشارع بسبب تجمهر الناس حوله إلا أنه أكد سعادته بذلك الأمر.


ومسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم.

 


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