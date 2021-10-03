محمد السالم وغسان برسيم في دويتو - فيديو

الوكيل الإخباري - أصدر الفنان محمد السالم "دويتو" جديدا مع الفنان غسان برسيم يحمل عنوان "أراهن بيك"، وحصدت انتشاراً واسعاً بما يفوق الـ800 ألف مشاهدة في غضون يومين فقط، وهي من كلمات حيد الأسير وألحان همام حسن وإنتاج الفنان محمد السالم وإخراج عبد الوهاب خطيب.

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وكان قد أصدر هذا العام أيضاً أغنية "ما يهمني كلام الناس" التي حصدت 10 ملايين مشاهدة، وتلتها "بالعين تبكي" التي حصدت 3 ملايين مشاهدة، وكذلك أصدر "دويتو" برفقة هيلي لوف ونال 36 مليون مشاهدة، ودويتو "حبيبي" مع دافي، وسنجل "البارحة" الذي نال مليوني مشاهدة.

المصدر - سيدتي