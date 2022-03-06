محمد الشرنوبي يوضح حقيقة خلافه مع أحمد حاتم - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد الشرنوبي، في لقاء له مع برنامج The Insider بالعربي، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، عن دوره في مسلسل "فاتن أمل حربي" وتعاونه مع النجمة نيللي كريم.





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قال الشرنوبي: "دور مختلف جداً والمسلسل كله مختلف، والجمهور سيرى دراما مسلية وبها أحداث قوية".



وتابع: الدور به طابع ديني، وعندما عرض عليَّ السيناريو أعجبت به واستفزني وقررت أن أقدم الشخصية".

وعن خلافه مع الفنان أحمد حاتم، الذي كان سيقدم هذه الشخصية بدلاً منه، أوضح أنه تواصل معه مؤكداً أنه لم يحدث أي خلاف بينهما بسبب الدور وقال: "المسلسل عرض عليَّ ثم عرض على أحمد حاتم ثم عاد إليَّ من جديد، وأحمد حاتم صديقي واتصلت به وأخبرته أنني سأقدم الدور، ولا يوجد أي مشكلة بيننا، نحن جيل جميعنا أصدقاء ولا يوجد بيننا أي مشكلات نتواصل دائماً معاً.





لها

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