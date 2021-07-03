السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من غد الأحد

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

الملك يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

أسعار الذهب السبت 3/7/2021

وفيات السبت 3/7/2021

الأردن يحتل المرتبة الـ23 عالمياً بالدول الأقل سعادة.. تعرف على مرتبته عربياً

الهياجنة: المطاعيم هي الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع مقاوم لـ'كورونا'

عاجل

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

السبت، 03-07-2021 10:44 ص

محمد المجذوب يحتفل بزفافه بحضور زملائه الفنانين (فيديو)

Exhaustion-1-350x178


الوكيل الإخباري - احتفل الفنان محمد المجذوب بدخوله القفص الذهبي مع خطيبته رشا الزين بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من النجوم الذي أحيوا الحفل، على رأسهم نادر الأتات وسعد رمضان وعباس جعفر، خليل أبو عبيد، في صالة Plein Nature في لبنان.

وجاء حفل الزفاف بعد أنّ عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.

ووضع العروسان بطاقة مميّزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: "نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقائنا لكل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا".

اضافة اعلان

 

وجاء حفل الزفاف بعد أنّ عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.

ووضع العروسان بطاقة مميّزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: "نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقائنا لكل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا".

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
124103Image1-1180x677_d

الفنانة مايان السيد تستمتع بالصيف في زنجبار

image

المحكمة تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

120202611457886020230

تفاصيل تصوير مسلسل 'الهيبة ' في الجزء الأخير

d-894-مجلة-لها-لايف-ستايل-بالفيديو-حسين-فهمي-يتنازل-عن-لقبه-الواد-التقيل-لمحمد-رمضان

الفنان حسين فهمي يفاجيء محمد رمضان - فيديو

491290-image

شيرين عبد الوهاب تشكر الفنانين الداعمين لها في أزمتها الأخيرة

20200111175058910

أزمة وائل كفورى وطليقته تتجدد من جديد

أخبار متعلقة
3132456_1604147250

باسل خياط يحتفل بميلاد شقيقه - صور

6824271-419682972

جوني ديب يغزو مواقع التواصل الإجتماعي بعيد ميلاده