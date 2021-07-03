محمد المجذوب يحتفل بزفافه بحضور زملائه الفنانين (فيديو)

الوكيل الإخباري - احتفل الفنان محمد المجذوب بدخوله القفص الذهبي مع خطيبته رشا الزين بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من النجوم الذي أحيوا الحفل، على رأسهم نادر الأتات وسعد رمضان وعباس جعفر، خليل أبو عبيد، في صالة Plein Nature في لبنان.



وجاء حفل الزفاف بعد أنّ عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.



ووضع العروسان بطاقة مميّزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: "نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقائنا لكل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا".

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وجاء حفل الزفاف بعد أنّ عقد المجذوب قرانه على الزين في ألمانيا، بعد علاقة حب استمرت لنحو 9 سنوات.



ووضع العروسان بطاقة مميّزة على طاولات الحاضرين، جاء فيها: "نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقائنا لكل الدعم والتشجيع والحب والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا".

المصدر - لبنان 24