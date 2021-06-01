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الثلاثاء، 01-06-2021 09:28 ص

محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي في ألمانيا

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الوكيل الإخباري _ يتواجد الفنان السوري محمد المجذوب حاليا في ألمانيا لتسجيل عقد قرانه هناك حسب القوانين الألمانية؛ وذلك كون زوجته والتي تدعى رشا الزين ألمانية من أصول لبنانية، وتعمل بالسفارة الألمانية في بيروت.


وسيعلن المجذوب زواجه بحفل زفاف ضخم يقيمه في بيروت، وتحديداً في منطقة المنصورية قرب العاصمة اللبنانية، في الأول من شهر يوليو المقبل، بحضور أهله الذين سيحضرون من سوريا، وأهل عروسته، بالإضافة إلى أصدقائه، ومن بينهم الفنانون الذين تربطهم به علاقة صداقة

 

وسيتوجه المجذوب بعد ذلك، برفقة زوجته، إلى مسقط رأسه مدينة اللاذقية السورية.

حيث سيقيم هناك عرساً ثانياً لأهل منطقته وأصدقائه.

يذكر ان المجذوب قد حقق نجاحا كبيرا في أغنيته الأخيرة “عشر قلوب”

 

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المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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