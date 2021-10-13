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الأربعاء، 13-10-2021 04:19 م

محمد حماقي يحتفل بتصدر اغنيته مش قادر انسى الترند - فيديو

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الوكيل الإخباري - تتصدر أغنية "مش قادر انسى" من ألبوم "يا فاتني"، وهو الالبوم الثامن للفنان المصري محمد حماقي، لليوم السادس قائمة الاكثر استماعاً في يوتيوب.

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جمعت الاغنية اكثر من 3ملايين وست مئة الف مشاهدة بعد يوم من طرحها. الاغنية من كلمات أمير طعيمة، لحن أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي، توزيع موسيقي تميم.

 

ألبوم "يا فاتني" مؤلف من 14 أغنية، وتقول كلمات أغنية "مش قادر انسى": "معقولة أهون عليك يا حبيبي أهون عليك وجه اليوم اللي أنده عليك يا حبيبي ما تسمعنيش مش واحشك اللي فات ده ما بينّا ذكريات وعمر بحاله مش ساعات ما تظلمنيش مش قادر أنسى .

 

 

المصدر - الفن 

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