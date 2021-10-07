محمد حماقي يطرح ألبوم يا فاتني - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد طول إنتظار أفرج الفنان المصري محمد حماقي عن ألبومه الثامن في مسيرته الفنية، بعد أن طرح 6 اعمال غنائية منه.

اضافة اعلان



الالبوم بعنوان "يا فاتني" ويتضمن 14 أغنية وهي "لو هتسيب"، "زيها مين"، "يا فاتني"، "يا نسيم"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "تك"، "ليلة العمر"، "ظلموني"، "ولا ليلة من لياليك"، "بنفارق"، "ردوده غريبة"، "عايزك تسمعني"، "مش قادر أنسى" و"ماتعودناش".



وتعاون محمد مع العديد من الشعراء، الملحنين والموزعين الموسيقيين في الألبوم منهم أمير طعيمة، عزيز والشافعي، توما وغيرهم.



من جهة أخرى، يحضر محمد مفاجأتين للجمهور، إذ سيهديه أغنيتين جديدتين، الأولى ستصدر في 14 من الشهر الجاري، والثانية في 21.

المصدر - الفن