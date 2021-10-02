محمد حماقي يطرح أولى أغانيه ليلة العمر

الوكيل الإخباري - طرح الفنان المصري محمد حماقي سادس أغنية من ألبومه "يا فاتني"، تحمل عنوان "ليلة العمر" على قناته الخاصة على "يوتيوب".

اضافة اعلان



الاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما، وحققت أكثر من 400 ألف مشاهدة بأقل من 24 ساعة.



وكان أعلن حماقي خبراً أثار سعادة وحماس الجمهور، فنشر صورة من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وكشف عن موعد صدوره تعليق قال فيه: "استنوا ألبوم يا فاتنّي كامل يوم ٦ أكتوبر."



وتابع: "وعلى فكرة.. ده مش بوستر الألبوم".



و طرح محمد 5 أعمال غنائية وهن: "عرض مستمر"، "طالع موضة"، "زيها مين"، "لو هتسيب" و"تك"، ولاقت هذه الأعمال نجاحاً بارزاً ورواجاً، خصوصاً "لو هتسيب" التي حصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة.

المصدر - الفن