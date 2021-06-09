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الأربعاء، 09-06-2021 03:01 م

محمد حماقي يعلن الموعد النهائي لطرح البومه الجديد

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الوكيل الإخباري - إستقر الفنان المصري محمد حماقي، على موعد إصدار ألبومه الجديد وهو شهر تموز/يوليو المقبل.

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وأعلن حماقي هذا الخبر، عند غنائه إحدى أغنيات الألبوم الجديد وهي بعنوان "يا نسيم"، خلال إحيائه حفل خاص لإحدى الشركات.


أغنية "يا نسيم" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.


وكان آخر أعمال حماقي، هي أغنية "حياتك في صورة" التي صدرت في شهر آذار 2021، وحصدت أكثر من 12 مليون مشاهدة على "يوتيوب "حياتك في صورة" من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيح تميم.


الجدير ذكره، أن "كل يوم من ده" كان آخر ألبومات حماقي كان قد أصدره في شهر كانون الثاني/يناير عام 2019، تضمّن 20 أغنية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ محمد حماقي.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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