محمد حماقي يغضب المصريين بسبب تصرفه - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار الفنان المصري محمد حماقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف خلال إحيائه حفل زفاف واستبدل كلمات أغنيته الجديدة "قصاد الغمزة إحنا تلامذة"، بجملة "قصاد الخمسة إحنا تلامذة"، والتي استخدمها للاحتفال بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في القمة 123 التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية.

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وتفاعل الحضور معه الا ان ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية اذ تعرض للانتقادات من الجمهور المشجع لنادي الزمالك الذي اعتبر ان حماقي خسر جماهريته بهذا التصرف.

المصدر - الفن