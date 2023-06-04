محمد حماقي يكشف سبب عدم غنائه باللهجة الخليجية

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد حماقي سبب عدم غنائه باللهجة الخليجية في حفلاته، وعدم تقديمه أي أغاني باللهجة الخليجية في ألبوماته السابقة.

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وقال حماقي على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب حفله بجدة منذ بضعة أيام: والله الموضوع ده بفكر فيه كل شوية وبعدين بقول إني عندي مشكلة إني لا أتقن اللهجات الأخرى زي أصحابها، بحب أسمع الخليجي من الخليج؛ لأنه بيكون أحلى وفيه إحساس.



وأضاف: أنا يمكن مدرستي في الغناء هي مدرسة الإحساس، فلو فكرت في نطق الحرف كويس هتبتدي دماغي تشتغل وده هيجي على الإحساس وده اللي بيخوفني شوية.



وتابع حماقي: بس لو قعدت ذاكرت شوية لدرجة إني مفكرش إذا كانت الكلمة صح ولا غلط ممكن تتظبط، بس الحقيقة أنا أتمنى أغني بكل اللهجات العربية.

القاهرة24

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