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الإثنين، 26-10-2020 12:25 م

محمد خاوندي ينضم لثالث أعماله الشامية هذا العام

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الوكيل الإخباري _ انضم الفنان السوري محمد خاوندي إلى قائمة أبطال مسلسل "الكندوش"، والذي يعد ثالث أعماله لهذا العام، في البيئة الشامية.

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كما انه كان قد اعلن عن مشاركته في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" ، حيث سيؤدي شخصية "أبو ياسر" خضرجي حارة الصالحية بعد أن شارك في أجزاء سابقة بشخصية "أبو حدو".

كما انه من المقرر ان يعرض مسلسله الثالث "ولاد سلطان" بعد عدة ايام على احدى القنوات المشفرة .

 

المصدر : الفن 

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