محمد رشاد يفاجئ الجميع بموعد زفافه

الوكيل الإخباري - خلال لقاء له مع برنامج ET بالعربي، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز الأفضل، كشف المطرب محمد رشاد موعد حفل زواجه من خطيبته غادة فتحي. وقال خلال اللقاء: "الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة".



كان محمد رشاد قد تحدث عن خطيبته لأول مرة في مقابلة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، موضحاً أنها تعمل في قطاع البترول، وتعتبر شخصية عامة في مجالها.

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وخلال الفترة الماضية قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه خطيبة محمد رشاد بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، وأعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتباطه مجدداً، وذلك بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته مي حلمي.





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