الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

المغرب: نعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي للمرة الأولى في أبريل

المنطقة العسكرية الوسطى تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الاسبانية

الحنيطي يستقبل المديرة العامة للاستراتيجيات والعلاقات الدولية للقوات المسلحة الفرنسية

الخصاونة: الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية

الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة الصين

مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

بوتين يخوّل شركات الطيران الروسية السيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة قيمتها 10 مليار دولار

التداول في بورصة عمّان اليوم يُسجل أعلى نقطة منذ 2018

تراجع أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 14-03-2022 01:22 م

محمد رشاد يفاجئ الجميع بموعد زفافه

471769Image1


الوكيل الإخباري - خلال لقاء له مع برنامج ET بالعربي، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز الأفضل، كشف المطرب محمد رشاد موعد حفل زواجه من خطيبته غادة فتحي. وقال خلال اللقاء: "الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة".

كان محمد رشاد قد تحدث عن خطيبته لأول مرة في مقابلة مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، موضحاً أنها تعمل في قطاع البترول، وتعتبر شخصية عامة في مجالها.

اضافة اعلان

 

وخلال الفترة الماضية قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه خطيبة محمد رشاد بزوجته السابقة الإعلامية مي حلمي، وأعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتباطه مجدداً، وذلك بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته مي حلمي.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffcbb97e-6390-48f8-a2ca-8818b286bc6b

هنادي مهنا حديث المتابعين بعد ظهورها بنحافة مفرطة - صورة

image (5)

أمينة خليل تروج لدورها في العائدون - صورة

1150731_1647000437

روان بن حسين بإطلالة ناعمة من دبي - صورة

image (4)

وفاة ويليام هارت عن عمر 71 عاما

135-142543-sherine-abdel-wahab-stage-kuwait_700x400

ظهور حزين لشيرين خلال حفلها في الكويت

main_image5f46fc9f3f13d

شكران مرتجى تنشر صورة باكية من كواليس مع وقف التنفيذ