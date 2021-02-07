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الأحد، 07-02-2021 11:43 ص

محمد رمضان في المحكمة ومهدد بعقوبة 25 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري _ اعلن القضاء المصري قراره باستدعاء الفنان المصري محمد رمضان للمثول أمامه وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.
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حيث تم تأجيل الجلسة لـ 10 مارس للفصل في طلب الطيار بالحصول على تعويض 25 مليوت جنيه ، بعد سماع أقول رمضان .

وفى الدعوى المقامة ضد محمد رمضان، نصت على استغلال الفنان لصورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية له.

وصرح الطيار أشرف أبو اليسر أن الفنان محمد رمضان خدعه مرتين الأولى عند طلب التقاط الصورة مدعيا أنها للذكرى ولن تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والثانية عندما وعد بدعمه وقت الأزمة وتخلى عنه ورفض مقابلته بعد صدور قرار بمنعه نهائيا عن العمل.

المصدر : الإمارات نيوز 

 




 

 


 

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