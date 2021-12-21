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الثلاثاء، 21-12-2021 12:16 م

محمد رمضان في ورطة جديدة والجمهور يطالب بمحاسبته - فيديو

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الوكيل الإخباري - تسبّب ردّ الفنان المصري محمد رمضان على الهجوم الذي شنّه عليه عدد من رجال الدين في العراق بسبب حفله الأخير هناك، والذي خرج بشكل غير لائق وساخر، ثم ردّه على رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي بمشهد من مسلسل "الأسطورة".

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بعدما وصفه المالكي في خطبة رسمية بـ "الداعر"، في توجيه اللوم والعتاب والانتقادت الجارحة إليه... حيث تم تداول العديد من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإيقاف هذا النوع من الحفلات لمخالفتها قوانين دولتهم الإسلامية، ولم يقتصر الأمر على تعبير بعض المواطنين عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل حد نزول البعض منهم الى الشوارع احتجاجاً على هذه الحفلات، رافعين لافتات تهاجم الفنان محمد رمضان وتندّد بالحفلات التي تُقام على أرض العراق.

 

 

المصدر - لها

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