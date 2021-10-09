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السبت، 09-10-2021 09:38 م

محمد رمضان مرشح ليكون أفضل فنان في إفريقيا وهذا ما طلبه من متابعيه-بالفيديو

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الوكيل الإخباري-ينافس الفنان المصري محمد رمضان على نيل لقب أفضل فنان في إفريقيا، الأمر الذي كشفه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " عبر دعوته متابعيه عبر مقطع فيديو بالتصويت لصالحه من أجل ضمان فوزه.

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وأرفق رمضان المقطع ضمن الفيديو بنص مكتوب بتعليق جاء فيه :""لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، أفضل تعاون، أفضل فيديو كليب، أظهر تشجيعك ودعمك وقم بالتصويت له الآن".


ولم يوضح رمضان الجهة التي قامت بترشيحه عن فئة أفضل فنان في إفريقيا وأفضل تعاون مع "مارو" وأفضل فيديو كليب، لكن من المرجح أن تكون إحدى الألعاب الإلكترونية.

 


 

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