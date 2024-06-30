محمد رمضان وسعد المجرد يجتمعان في عمل سينمائي

الوكيل الإخباري-

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كشف محمد رمضان أسباب غيابه عن رمضان 2025، في مؤتمر صحافي قبل حفله في مهرجان موازين بالمغرب، حيث أعلن تقديم فيلم سينمائي جديد يجمعه مع المغني المغربي سعد لمجرد.ولم يفصح رمضان عن تفاصيل العمل، واكتفى بقول إن فكرة المشروع قائمة منذ إطلاقهما أغنية "انساي" قائلاً: "دار بينا كلام عن مشروع سينمائي، اشتغلنا عليه بالفعل وبدأ سيناريست كتابته، وإن شاء الله الجمهور يشوفنا فيه قريباً".وأشار رمضان إلى سبب غيابه عن مسلسلات رمضان قائلاً: "إذا كنت ترغب في بناء تاريخ كبير يعيش سنوات طويلة، يجب أن تعلم نسبة تنوع الأعمال التي تقدمها".ويرتبط رمضان حالياً بتصوير فيلم "أسد" الذي يتناول فترة ثورة العبيد، بمشاركة عدة نجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.