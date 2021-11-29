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الإثنين، 29-11-2021 07:18 م

محمد رمضان يتجاهل الانتقادات وينشر صوراً خاصة من أميركا - صور

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان محمد رمضان جدلاً جديداً بعد نشر صور عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، ملتقطة أثناء زيارته إلى مدينة كاليفورنيا الأميركية، وظهر في إحداها وهو يصلّي مأموماً وراء أحد مرافقيه، وبدا في أخرى وهو يتناول الطعام مع صديقين له، وعلّق عليها قائلاً: "أبطال ثقة في الله نجاح".

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ويأتي نشر محمد رمضان لصوره وهو يصلّي بعد حديث الفنانة الكبيرة رجاء حسين عنه حيث قالت إن محمد رمضان كان حريصاً على أداء الصلوات ولا يترك فرضاً، مما أثار الجدل تصريحاتها تلك.

 

من ناحية أخرى، قضت أمس الأحد الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى الرقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائياً، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

 

وطالبت الدعوى بإصدار حكم عاجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائياً، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

المصدر - لها

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