السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الإعلام ينعى الدكتور موسى الأزرعي

عشريني يبكي حاله : أورام تنتشر في جسدي ساعدوني فأنا أموت - صور

قرارات حكومية مرتقبة تكشف عن اجراءات هامة

أسعار الذهب السبت 27/3/2021

تفاؤل شعبي بعودة الحياة تدريجيا في المملكة

وفيات السبت 27/3/2021

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

أجواء معتدلة في عموم مناطق المملكة اليوم

قاطرة بحرية أردنية تشارك في تعويم باخرة السويس

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

السبت، 27-03-2021 11:02 ص

محمد رمضان يتخذ قرارا إنسانيا بعد حادث قطاري سوهاج

158314317_286592386160393_1420800862700406940_n


الوكيل الاخباري - اتخذ الفنان المصري، محمد رمضان، مساء الجمعة، قرارا إنسانيا، بعد وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، والذي أسفر عن جرح ومقتل العديد من المواطنين.

اضافة اعلان

وأعلن رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل طرح الإعلان الرسمي والنهائي لمسلسله التلفزيوني الجديد "موسى"، الذي كان أعلن لجمهورها عن طرحه، وذلك تضامنا مع ضحايا الحادث.


وكتب: "تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل "موسى" تضامنا مع ضحايا قطاري سوهاج، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".

 


وقبل قراره الإنساني، حرص محمد رمضان على نعي ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج، من خلال رسالة مصورة له شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي قال فيها: "أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطاري سوهاج.. ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر أهاليهم، وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".

 



ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل "موسى" الفنانة المصرية، سمية الخشاب، في أول لقاء فني بينهما.


وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

 



وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.


وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا)  للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 جنيه للإصابة).


وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57484868_2289367651119281_5172417711434629120_o

تداول فيديو يزعم كشف مكان المقالب الجديدة لرامز جلال - شاهد

139836711_260353295452778_4109772263615951384_n

بعد الدفاع عن نفسها من الهجوم العنيف.. هند صبري تعتذر لجمهورها

151211134_236355321545818_5546396915008681775_n

محمد سعد يعود لجمهوره من على الكرسي في الجنينه - فيديو

8977551-1587790603

منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة إلى ابنتها حلا الترك

113804Image1-1180x677_d

إصابة الفنانة هند صبري بفيروس كورونا

9880309_1616740901

وفاة الفنانة الأمريكية جيسيكا والتر عن 81 عاما

أخبار متعلقة
357502Image1

كاظم الساهر ينتزع لقب 'نمبر وان' من محمد رمضان.. فيديو

94613918_155983382514050_6155473676429986861_n

محمد رمضان يثير الجدل بسبب إطلالته في مسلسله 'موسى'.. شاهد

159416973_297400628412902_6523296061898215913_o

محمد رمضان ينشر الصور الأولى للإعلان الذي تسبب بإصابته

i9Kfikij0UkThJxJi3j8tZOZ35D3LUzUWhiW4n9u

محمد رمضان ينشر صورة جديدة لإصابته البالغة بسبب انفجار قنبلة.. شاهد

32021151509134289185

هجوم عمرو أديب على محمد رمضان بسبب انفجار قنبلة.. فيديو

maxresdefault

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسله الجديد ويثير الجدل.. شاهد