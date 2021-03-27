محمد رمضان يتخذ قرارا إنسانيا بعد حادث قطاري سوهاج

الوكيل الاخباري - اتخذ الفنان المصري، محمد رمضان، مساء الجمعة، قرارا إنسانيا، بعد وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، والذي أسفر عن جرح ومقتل العديد من المواطنين.

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وأعلن رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل طرح الإعلان الرسمي والنهائي لمسلسله التلفزيوني الجديد "موسى"، الذي كان أعلن لجمهورها عن طرحه، وذلك تضامنا مع ضحايا الحادث.



وكتب: "تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل "موسى" تضامنا مع ضحايا قطاري سوهاج، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".



وقبل قراره الإنساني، حرص محمد رمضان على نعي ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج، من خلال رسالة مصورة له شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي قال فيها: "أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطاري سوهاج.. ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر أهاليهم، وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".

ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل "موسى" الفنانة المصرية، سمية الخشاب، في أول لقاء فني بينهما.



وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.







وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.



وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 جنيه للإصابة).



وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

المصدر : سبوتنك







