محمد رمضان يتصدر تريند بعد طرحه ' ثابت ' - صورة

الوكيل الإخباري - تصدر الفنان محمد رمضان، تريند يوتيوب في مصر بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة "ثابت" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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وحقق "رمضان" بأغنيته الجديدة، مشاهدات اقتربت من المليون بعد مرور 7 ساعات من نزول الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.





المصدر - مصراوي