محمد رمضان يتعرض للضرب في الشارع .. ويستدعي حراسه

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان المصري محمد رمضان للاعتداء من مجموعة شبان صادفوه في الطريق بالعاصمة القاهرة أثناء توجهه إلى تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “موسى”.

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واشار الى إن الشبان أوقفوا رمضان بعدما وجهوا له الشتائم .



وبدوره أوقف محمد رمضان سيارته أمام الشبان لمعاتبتهم لأنهم زادوا في الشتائم عليه، فما كان منه إلا أن قام بطرق سيارتهم بيده فنزل أحدهم وصفع “رمضان” على وجهه، كما وجّه له بعض الضربات العنيفة في وجهه حتى طرحه أرضًا.



وأشارت المصادر إلى أن بعض الرجال في الشارع تجمعوا لفض الاشتباك إلا أن محمد رمضان أصر على أن يأخذ حقه ، مما استدعى “البودي جاردات” الخاصة به للدفاع عن نفسه.



المصدر : فوشيا



