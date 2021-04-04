محمد رمضان يثير الجدل بأغنية جديدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - قبل ساعات من انطلاق موكب المومياوات الملكية، شوّق الفنان محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة "غاوي نكش".



ونشر محمد رمضان عبر حسابه على "إنستغرام"، برومو الأغنية الجديدة التي يظهر فيها يلف جسده بأشرطة تشبه ملابس المومياوات، ونائما بداخل تابوت ثم يخرج من التابوت ليغني كلمات الأغنية.

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وحرص عدد من الفنانين الذين شاركوا في فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية التاريخي من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على التعبير عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانطلق موكب نقل المومياوات الملكية وسط مشاهدة من جميع المهتمين بالحضارة المصرية حول العالم.



حيث تم نقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات "18 ملكاً و4 ملكات" من المتحف المصري بالتحرير، وشارك في الموكب العديد من النجوم والنجمات منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز ونيللي كريم ومنى زكي وحسين فهمي ويسرا. كما قدم الفنان محمد منير أغنية جديدة باسم "أنا مصر".

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