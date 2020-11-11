محمد رمضان يثير الجدل بشكله الجديد!.. شاهد

الوكيل الاخباري - صدم الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بالشكل الجديد الذي ظهر فيه، بعد صبغ شعره باللون الأبيض وبقصّة جديدة ومختلفة، فقد اتُهم بتقليد الفنان المغربي سعد لمجرد بهذا اللوك الجديد، خصوصاً أن المتابعين استعادوا بذلك قصة الخلاف بينهما، التي نشبت خلال الفترة الماضية.

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وعبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له بالإطلالة الجديدة وعلّق بكلمات أغنيته “أنت جدع”، قائلاً: “راح بلطي واللي جاي جمبري”.



ويخوض محمد رمضان الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل “موسى”، بعد أن قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي.





شاشة نيوز

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