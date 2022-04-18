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الإثنين، 18-04-2022 12:31 م

محمد رمضان يثير الجدل بعد حذف فيديو عن مسلسل المشوار

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان محمد رمضان الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " بعدما نشر مقطع فيديو ظهر خلاله وهو جالس في منزله يشاهد إحدى حلقات مسلسله "المشوار" ويحتفل بتصدر المسلسل في عدة دول ترند "غوغل"، إلا أنه سريعاً ما حذفه من على صفحته بعد انتقادات لبعض الجمهور بأن المسلسل لم يحقق النجاح المطلوب، وأنهم خاب أملهم في المسلسل ولم يكن كما كانوا يأملون.

وكان محمد رمضان قد نشر على صفحته الشخصية خبراً تحت عنوان «نجوم الفن والإعلام يشيدون بموهبة محمد رمضان: وصل لقلوب المصريين»، كشف من خلاله عن حديث بعض نقاد الفن حول المسلسل، إلا أن بعض الجمهور علق بشكل سلبي على المسلسل.

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