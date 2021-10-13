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الأربعاء، 13-10-2021 12:45 م

محمد رمضان يثير الجدل و يتصدر تويتر بعد فيديو الرقص مع مضيفتين - فيديو

رمضان


الوكيل الإخباري - مرة جديدة أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل، فقد نشر فيديو له من داخل الطائرة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

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وظهر رمضان وهو يرقص مع مضيفتي طيران داخل الطائرة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلق على الفيديو بالقول : "المضيفة الفرفوشة رزق"، في إشارة إلى اسم احداهما.

وكان رمضان تعرض لانتقادات من جمهوره بعد نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب. وترك الصورة من دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

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