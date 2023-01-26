الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 12:11 م

محمد رمضان يثير انتقادات الجمهور بعد ظهوره بمسدس من الذهب -صورة

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الوكيل الإخباري-أثار الفنان محمد رمضان انتقادات الجمهور له من جديد بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة من كواليس أغنيته الجديدة "نصابة" وقد ظهر فيها وهو يمسك بكلتا يديه مسدسين من الذهب.

الصورة استفزت عدداً من متابعي رمضان حيث علّقوا عليها بأنه ما زال يتلذذ باستفزاز الجمهور باستعراض ممتلكاته باهظة الثمن.

وكان محمد رمضان قد أثار أزمة كبيرة بعدما طرح في بداية العام أغنية "على وضعنا"، بالتعاون مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد، حيث اتهمه المطرب الشاب محمود بدر بسرقة كلمات الأغنية ولحنها منه، خاصة أنه كان قد وثّقها في الشهر العقاري قبل أن يقرر رمضان غناءها.

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