محمد رمضان يثير ضجة بأحدث ظهور له .. صور

الوكيل الإخباري - فاجأ النجم المصري، محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها وهو يعتمد "لوك" جديداً، لفت انتباه الجمهور.



وظهر رمضان، في صورة نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بـ"لوك جديد"، حيث غير شكل لحيته، وكان حليق الرأس من الجانبين، وعلق بقوله: "الجمهور هو البرنس".

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في السياق نفسه، نشر محمد رمضان عبر صفحته في موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور الجديدة، استعرض فيها رحلته أثناء سفره على متن طائرته الخاصة إلى مدينة دبي بالإمارات، وترك تعليقاً على الصور، فقال: "في طريقي إلى مدينتي دبي".

وكما دائماً تعرض رمضان الى الانتقاد من قبل بعض الجمهور، الذي يتهمه بالبذخ والاستعراض.

المصدر - لبنان 24