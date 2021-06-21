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الإثنين، 21-06-2021 01:17 م

محمد رمضان يحتفل بتخريج ابنته - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، خلال حضوره حفل تخرّج إبنته الصغية كنز في مدرستها.

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وعبّر عن فرحه برغبتها أن تصبح وممثلة في المستقبل، فظهرت كنز في الفيديو، برفقة زملائها ويرفعون لافتات مكتوب عليها ماذا يريدون أن يصبحوا في المستقبل، وحملت كنز لافتة مكتوب عليها "actress" ما يعني ممثلة باللغة الإنجليزية، لتسير على خطى والدها.


وعلّق محمد رمضان على مقطع الفيديو: " مبرووك لبنتي كنز ولكل الأطفال، ثقة في الله نجاح".


وطرح رمضان مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "ثابت" كفيديو كليب على صفحته الرسميّة على "يوتيوب"، وحقق أكثر من مليوني مشاهدة. "ثابت" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، أما الكليب تعاون محمد رمضان مع المخرج محمد سامي.

 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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