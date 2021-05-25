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الثلاثاء، 25-05-2021 12:45 م

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده برفقة عائلته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده برفقة أسرته، حيث نشر صورة من الاحتفال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهر فيها مع زوجته وابنيهما "علي وكنز"، وهم يشيرون جميعاً بعلامة "نمبر وان" لقب محمد رمضان، وكتب تعليقا: "كل سنة وأنتم معايا".

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وتلقى محمد رمضان تعليقات من العديد من النجوم والفنانين الذين تمنوا له السعادة وكانت الفنانة سمية الخشاب على رأس المهنئين لمحمد رمضان بيوم ميلاده حيث كتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يامارو وربنا يحفظلك عيلتك"، كما كتب الفنان محمد نور مهنئاً محمد رمضان قائلاً: "حبيبي يا حمودي كل سنة وأنت طيب ويحفظك أنت وأهل بيتك كلهم".

 

يذكر أن محمد رمضان شارك في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

 


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