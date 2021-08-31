الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

تقرير أمريكي: دبي في وضع جيد لدخول سوق العملات الرقمية

وزير الداخلية يجري تنقلات بين المحافظين - أسماء

اصابات في مشاجرة مسلحة بالبقعة

239 ألف تصريح عمل لسوريين بالأردن منذ 2016

الاوقاف تكرم طالبات ومعلمات مدارس شيخ الشهداء عمر المختار

الدكتور زغلول النجار ينفي لـ الوكيل خبر وفاته

إغلاق مدارس في الهند بسبب تفشي حمى فيروسية مجهولة

الصحة: كورونا قد يتحول لمرض موسمي

القوات المسلحة تنعى الوكيل المشاقبة

الجيش يعلن عن وفاة وكيل مشارك في النجم الساطع بمصر

الثلاثاء، 31-08-2021 12:21 م

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة عائلية - صورة

7416031-1450311590


الوكيل الإخباري - إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته نسرين أبو النجا، بطريقة مميّزة، ونشر صورة تعود للشهر الماضي، وتجمعه بها وبإبنتهما "كنز" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ووجه لها من خلال المنشور رسالة رومانسية عبر فيها عن حبه لها.

اضافة اعلان

 

وعلق: "٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي و مراتي وأم أولادي .. كل سنة وإنتي الحُب كله، ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر اللي فات"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور متمنين لنسرين عام سعيد، ودوام الفرح على الثنائي.


وكان قد علم موقع "الفن" أن محمد رمضان يحضر لمفاجأة خلال حفله الاسبوع المقبل بمدينة العلمين الجديدة والذي سيقام على إحدى الشواطئ، حيث سيشاركه في الظهور فنان شهير في وصلة غنائية.


وكان محمد رمضان أحيا مؤخرا حفلاً في الساحل الشمالي في جولف بورتو مارينا واحتفل بنحاجها بنشر صور وفيديوهات من الحفل عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد الغنائية أغنية "على الله" التي حققت نجاحاً بارزاً، إذ حصد الفيديو كليب الخاص بها على "يوتيوب" أكثر من 7 مليون مشاهدة.


 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32913429

الفنانة السعودية مريم الغامدي تتوعد من نشر فيديو كاذباً عن وفاتها - فيديو

27-08-21-903408449

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

1280x960

شاهد..النجمة التركية بيرجوزار كوريل تتباهى بحملها بمولودها الثالث

dani-aridi-3

داني عريضي يطرح Change Me

83b74058-6abf-4888-b1f0-872978ca4cd9_16x9_1200x676

شاهد استفزاز مذيعة مصرية مي حلمي لنجم الزمالك

5ف5ف5ف5

ناجي الأسطا يكشف عن حملة مؤذية ضده - صورة

أخبار متعلقة
h_747329_original

بصور خاصة - هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته

img-200827074432-37-georges-wassouf-new

جورج وسوف يحتفل بزواج ابنه في بيروت - فيديو

20-10

شاهد...كيف احتفل أحمد زاهر بنجاح ابنتيه

2019_7_22_1_5_32_659

شاهد ...حسين فهمي يرقص مع شقيقه مصطفى في عيد ميلاده

maxim-khalil-wife

أحدث ظهور لمكسيم خليل وعائلته - صورة