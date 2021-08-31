محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة عائلية - صورة

الوكيل الإخباري - إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته نسرين أبو النجا، بطريقة مميّزة، ونشر صورة تعود للشهر الماضي، وتجمعه بها وبإبنتهما "كنز" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ووجه لها من خلال المنشور رسالة رومانسية عبر فيها عن حبه لها.

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وعلق: "٣٠ أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي و مراتي وأم أولادي .. كل سنة وإنتي الحُب كله، ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر اللي فات"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور متمنين لنسرين عام سعيد، ودوام الفرح على الثنائي.



وكان قد علم موقع "الفن" أن محمد رمضان يحضر لمفاجأة خلال حفله الاسبوع المقبل بمدينة العلمين الجديدة والذي سيقام على إحدى الشواطئ، حيث سيشاركه في الظهور فنان شهير في وصلة غنائية.



وكان محمد رمضان أحيا مؤخرا حفلاً في الساحل الشمالي في جولف بورتو مارينا واحتفل بنحاجها بنشر صور وفيديوهات من الحفل عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال محمد الغنائية أغنية "على الله" التي حققت نجاحاً بارزاً، إذ حصد الفيديو كليب الخاص بها على "يوتيوب" أكثر من 7 مليون مشاهدة.





المصدر - الفن