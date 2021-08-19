محمد رمضان يحصد نصف مليون مشاهدة بـأغنيته الجديدة على الله - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلق الفنان المصري محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته المنفردة الجديدة بعنوان :على الله على يوتيوب وقد حصد بعد ساعات قليلة أكثر من نصف مليون مشاهدة.

اضافة اعلان



ونشر رمضان في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطعاً من الكليب وعلق عليه :الآن يمكنكم سماع أغنيتي الجديدة على صفحتي الرسمية في يوتيوب.



رمضان ظهر في الكليب باللباس البدوي التقليدي واستعان بأشخاص من إحدى القبائل البدوية من منطقة العلمين، كما أعلن عبر حسابه وكتب :شكراً رجالة عرب العلمين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومساعدتكم لنا في تصوير الأغنية، كما بدا في عدة لقطات وقد تخلى عن قميصه ليرقص عاري الصدر.

المصدر - الفن