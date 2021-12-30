محمد رمضان يخوض تجربة العالمية بفيلم أميركي

الوكيل الإخباري - بدأ الفنان محمد رمضان أول تجربة له مع السينما العالمية حيث يشارك النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار، والإيطالية التونسية مايا طلام، وجون سافاج، في الفيلم العالمي "همس الصحراء"، حيث كشف من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام" عن أول صور له أثناء تصوير مشاهده في الفيلم.



يذكر أن محمد رمضان ليس المصري الوحيد الذي يشارك في الفيلم حيث انضم أيضاً لفؤيق العمل كل من النجوم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وسيد رجب، ويتم تصويره بالكامل بمنطقه صحراء سيوة، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي وقد بدأ التصوير به منذ ثلاثة أسابيع لينتهي التصوير يوم ١٠ كانون الثاني (يناير) المقبل.

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