الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 12:40 م

محمد رمضان يخوض تجربة العالمية بفيلم أميركي

8692726c-93ce-4f31-9566-dc3ad3fe13f6


الوكيل الإخباري - بدأ الفنان محمد رمضان أول تجربة له مع السينما العالمية حيث يشارك النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار، والإيطالية التونسية مايا طلام، وجون سافاج، في الفيلم العالمي "همس الصحراء"، حيث كشف من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام" عن أول صور له أثناء تصوير مشاهده في الفيلم.

يذكر أن محمد رمضان ليس المصري الوحيد الذي يشارك في الفيلم حيث انضم أيضاً لفؤيق العمل كل من النجوم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وسيد رجب، ويتم تصويره بالكامل بمنطقه صحراء سيوة، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي وقد بدأ التصوير به منذ ثلاثة أسابيع لينتهي التصوير يوم ١٠ كانون الثاني (يناير) المقبل.

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
julia12

الموت يفجع الفنانة جوليا بطرس

45497

نقل إلهام الفضالة إلى المستشفى بعد احتفالها بميلاد شهاب جوهر - فيديو

3b9633f60314dcc93ff3a5e7df17a73e

شاهد...نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي

651f8d9997

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

714589-WhatsApp Image 2020-07-30 at 4

شركة سيارات شهيرة تحذف إعلان عمرو دياب وتعتذر

9999154253

أول تعليق من سمية الألفي على طلاق نجلها

أخبار متعلقة
74d122b5-f74d-4663-995f-938d5e288db4_16x9_1200x676

تطور مفاجئ في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

image (5)

محمد رمضان في ورطة جديدة والجمهور يطالب بمحاسبته - فيديو

23-10-21-572903608

محمد رمضان يتألق بحفل جماهيري ضخم في إكسبو 2020 دبي - صور

رمضان

محمد رمضان يسخر من الهجوم عليه بعد ظهوره بالشيشة - صورة

Mostafa-Shaban-1

مصطفى شعبان يوضح كلامه عن محمد رمضان - فيديو

17001

شاهد .. محمد رمضان يثير الجدل في العراق