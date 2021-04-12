الإثنين 12-04-2021
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الإثنين، 12-04-2021 10:52 ص

محمد رمضان يدافع عن نفسه ويوضح قصة فيديو رمي الدولارات.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بعد جدل كبير بسبب مقاطعه المستفزة للبعض، أوضح الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل الفيديو الذي أثار الجدل في مصر والعالم العربي والذي ظهر فيه وهو يرمي كمية كبيرة من الدولارات في الهواء وداخل حوض سباحة.

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وبعد انتقاده بشدة من الجمهور، أكد في لقاء تلفزيوني مع برنامج "مساء Dmc" أن الفيديو جزء من إعلان غير مباشر لإحدى الشركات، مشدداً على أنه "ما لوش علاقة بحكم التعويض للطيار"، في إشارة إلى أن المحكمة الاقتصادية في مصر ألزمت رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.


وتابع: "أكيد متابع التعليقات والانتقادات وأنا بتابع جمهوري أكتر ما بيتابعني، الفيديو دعاية للشركة، وأنا ماضي في العقد إني لازم كل أسبوع أنزل بوست ولا اثنين، وأنا بنزل الفيديوهات دي من أربع أسابيع فاتوا"، لافتاً إلى أن المشهد من كليب لمخرج هندي وانه "مش بيتي، ده فندق في دبي، ومعايا في الكليب نجمة هندية، وفكرة وضع الفلوس بالشكل ده دي رؤية المخرج".


وأكد أنه لا يبرر فعلته، وهذا الكليب سيخرج للنور في أقل من شهر، منوها إلى أن الأموال ليست حقيقية.

 

كما شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما عنيفا على محمد رمضان خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في فيلا يرمي الأموال ويستفز متابعيه، ليرد عليه رمضان بفيديو يقول فيه باستخفاف: "بس يا بابا"، ما دفع أديب إلى مقاضاته.

 


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