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الأربعاء، 16-06-2021 02:31 م

محمد رمضان يدفع ملايين الجنيهات بعد إنذار الحجز على أمواله

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الوكيل الاخباري - قام الفنان المصري محمد رمضان، بدفع أكثر من 2 مليون جنيه في مركز كبار ممولي المهن الحرة بالحي العاشر بمدينة نصر، لسداد ضريبة الدخل المستحقة عن إجمالي أعماله الفنية منذ عام 2016.

وتقدر الضريبة المستحقة على الفنان محمد رمضان، بحوالي 2 مليون و59 ألف جنيه، بعد أن وجه له المركز إنذارا بالحجز على أمواله في البنوك إذا لم يقدم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

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وكان الفنان محمد رمضان، قد فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.


وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بينه وبين البنك قائلا: "صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".


ووفقا لموقع "أخبار اليوم" أكدت مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي، بأن الأرصدة المالية للفنان محمد رمضان في البنوك المصرية لم يتم التحفظ عليها.


وأكدت المصادر، أن أموال الفنان محمد رمضان التي تم التحفظ عليها هي مبلغ 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.

 

روسيا اليوم

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