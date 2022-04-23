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السبت، 23-04-2022 03:15 م

محمد رمضان يرد على انتصار بعد تصريحاتها عنه

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الوكيل الإخباري - خرج الفنان محمد رمضان للردّ على تصريحات الفنانة انتصار في حلقتها من برنامج “العرافة”.

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ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورة تحمل تصريحات الفنانة انتصار وعلّق عليها قائلاً: “كنت بدوّر على شغل يا انتصار… ودلوقتي الشغل بيدوّر عليا”.


وكانت انتصار قد أثارت جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها في برنامج “العرافة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة “المحور”، بحسب مجلة لها.

 

 

 

القدس العربي 

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