محمد رمضان يستفز المتابعين - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وهو ينتقل داخل منزله من غرفة الى اخرى كان يدخن ويرتدي روباً اسود وكتب معلقاً: «أنا لست في الخطر.. أنا الخطر ذاته».



وحصدت اغنية محمد رمضان "على الله" 20 مليون مشاهدة في اقل من شهر ما دفعه الى الاحتفال بهذا الانجاز. وقد تعاقد الفنان المصري على مسلسل جديد لرمضان 2022 للمخرج الكبير محمد ياسين وعلق كاتباً: "رمضان يجمعنا.. إن شاء الله.. وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم».

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المصدر - الفن

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