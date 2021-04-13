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الثلاثاء، 13-04-2021 11:12 ص

محمد رمضان يسخر بفيديو من تهديد عمرو أديب بمقاضاته.. شاهد

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الوكيل الاخباري - قام الفنان محمد رمضان بالرد على إعلان الإعلامي المصري عمرو أديب مقاضاته، بفيديو جديد أثار الجدل، نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

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وظهر محمد رمضان في مشهد من مسلسل "نسر الصعيد" وبالتحديد مشهد تلقيه نبأ قبوله بكلية الشرطة، حيث أعاد محمد رمضان إضافة صوت عمرو أديب في الخلفية أثناء قوله: "لو محدش رباك أنا هربيك، مش أنت بس يا محمد اللي عندك فلوس، في ناس كتير عندها فلوس وقدك مية مرة" ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب الممثل الذي أمامه بركلة قوية: "وأنا مالي بيك".


تضاربت ردود أفعال الجمهور حول الفيديو فهناك من وافق رمضان على رد فعله معللين ذلك بأن عمرو أديب تدخل فيما لا يعنيه وقد أشاد البعض بطريقة رد محمد رمضان على عمرو أديب ووصف البعض الطريقة بأنها مبدعة، بينما اعترض البعض الآخر على الفيديو معتبرين أن ما قاله عمرو أديب يعد نقداً يجب على رمضان احترامه، ولا يجب أن يتم الرد على الانتقاد بهذه الطريقة.

 

يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب هاجم محمد رمضان بعد فيديو نشره الأخير يقوم فيه برمي الدولارات بعد قرار تغريمه بستة ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.


الجدير بالذكر أن محمد رمضان ينافس في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل "موسى"، والذي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، المسلسل من بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، منذر رياحنة، تارا عماد وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

 

 


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