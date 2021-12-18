محمد رمضان يسخر من الهجوم عليه بعد ظهوره بالشيشة - صورة

الوكيل الإخباري - سخر الفنان محمد رمضان، من الهجوم الذي شنه عليه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية ظهوره في لقاء تلفزيوني وهو يمسك الشيشة في يده.

اضافة اعلان

ونشر رمضان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ"إنستغرام"، صورة له من اللقاء وهو يمسك الشيشة وعلق عليها قائلًا: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين".





وكان محمد رمضان قد تعرض لهجوم شديد بسبب الحفل الذي أحياه في العاصمة العراقية بغداد حيث تظاهر العشرات في بغداد، احتجاجاً على الحفل، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: نرفض ونستنكر إقامة حفلات الفساد والتعري التي تمس مشاعر الناس وخدش حياءهم".





المصدر - لها