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الأربعاء، 16-06-2021 10:31 ص

محمد رمضان يشارك متابعيه مقطع من كليب اغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له من كواليس كليب "ثابت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

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وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يرقص، وعلق: "مستعدين لثابت، ثقة في الله نجاح".


وانتهى رمضان، من تصوير الكليب الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي بعد عدة نجاحات، منها "الأسطورة" و"البرنس" وكليب أغنية "رايحين نسهر - بم بم"
"ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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