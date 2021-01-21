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الخميس، 21-01-2021 01:14 م

محمد رمضان يعلق لأول مرة على الخلاف مع سعد لمجرد

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الوكيل الاخباري - علّق الفنان المصري، محمد رمضان، للمرة الأولى، على شائعة اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد لمجرد، عقب نجاح أغنيتهما المشتركة " إنساي".

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وأعاد محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مشاركة تصريحات سعد لمجرد من برنامج insider بالعربي، وعلق عليها، قائلا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".

 

وكان الفنان المغربي، سعد لمجرد، نفى هذه الشائعات التي رفض الرد عليها مسبقا، مؤكدًا احترامه لفن محمد رمضان الذي وصفه بـ"وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معا "إنساي".


يذكر أن أغنية "انساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني محمد رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

 

سبوتنيك

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